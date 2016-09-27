ÖĞRENCİLERDEN EYLEM

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 90'I DEĞİŞECEK



Haber Kaynağı: DHA

Balıkesir'deki Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nin proje okul ilan edilmesi ile birlikte okulda 8 yıldan uzun süredir görev yapan öğretmenlerin bir başka okula tayin edilmesine karar verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu durumdaki öğretmenlere tayin istemeleri için yazı yazmasının ardından öğretmenlerin kendi belirledikleri ve istedikleri okullara tayin istememesi halinde resen atamalarının yapılacağı açıklandı. Büyük çoğunluğu tayin istemeyen 65 öğretmenden 55'inin tayin edileceği, kalan 10 öğretmenden 5'inin ise zaten görevlendirme ile okulda görev yaptığı bildirildi.Öğretmenlerinin büyük bölümünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan öğrenciler de projeye tepki gösterdi. Bir süredir bu durumdan duydukları huzursuzlukları sosyal medya aracılığıyla duyurmaya çalışan Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğrencileri bugün saat 13.00'da düzenledikleri eylemle öğretmenlerine sahip çıktı. Okul girişine oturan öğrenciler 'öğretmenime dokunma' yazılı pankart açıp, "SYAL uyuma, okuluna sahip çık", "SYAL bizimdir, bizim kalacak" "Yırcalı uyuma öğretmenine sahip çık" diye slogan attı. Bazı öğretmenlerde bu eylemi izleyip, alkışladı. Öğrenciler 30 dakika boyunca gerçekleştirdikleri eylemin ardından derse girdi.CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın da yazılı bir açıklama yaparak bu projeden derhal vazgeçilmesi gerektiğini savundu. Akın, "Ülke genelinde sayıları 155'i bulduğu söylenen lise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından proje okul olarak ilan edildi. Bu okullara sınavla, başarısını kanıtlayarak atanmış olan öğretmenler başka okullara tayin ediliyor, onların yerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hangi kriterlere göre belirlendiği bilinmeyen, tamamen keyfi yöntemlerle seçilen öğretmenler atanıyor. Ülkemizin en köklü eğitim kurumlarında yapılan ve ne amaca hizmet ettiği anlaşılamayan bu uygulama kabul edilemez" dedi. Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nde bu projenin uygulanması halinde öğretmenlerin yüzde 90'ının değişeceğini bildiren Akın, "Bu değişikliğin eğitim öğretim başladıktan sonra gerçekleşecek olmasının öğrenciler için sakıncalar yarattığı da ortadadır. Oturmuş bir eğitim sistemini yürütmekte olan, okulun ruhunu, geleneğini bilen öğretmenlerin okuldan uzaklaştırılması eğitimde çok ciddi aksamalara yol açacaktır. Aileler ve öğrenciler bu okullara bir takım cemaat ve tarikatlara mensup öğretmenlerin atanacağı endişesini yaşıyorlar. Laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşılacağını düşünüyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı başarısını ispat etmiş başta Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi olmak üzere, ülkemizin diğer yerlerindeki proje okulların deneyimli ve başarılı öğretmenlerini öğrencilerinden ayırma, okullarından uzaklaştırılma uygulamasından derhal vazgeçmelidir" dedi.