Bir ülkeye pasaportsuz ziyaret başlıyor

Türkiye 'ye yarın resmi ziyaret gerçekleştirmeye hazırlanan Ukrayna Başbakanı Volodimir Groysman, Türkiye ile Ukrayna arasında pasaportsuz seyahate ilişkin anlaşmanın bu hafta imzalanacağını söyledi.

Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Groysman'ın Türkiye ziyareti öncesinde toplanan Ukrayna Bakanlar Kurulu'nda, Ukrayna Bakanlar Kurulu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında vatandaşların karşılıklı seyahatlerinin düzenlenmesi anlaşmasına değişiklik getiren Sözleşme'nin imzalanmasına ilişkin kararname imzalandı. Sözkonusu kararname, iki ülke arasında yeni tip elektronik nüfus cüzdanlarıyla seyahat edilmesine ilişkin anlaşmanın imzalanmasının önünü açıyor. Groysman, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Türkiye ziyareti esnasında imzalayacağı Türkiye ile Ukrayna arasındaki pasaportsuz seyahat anlaşmasının, Türkiye'ye seyahat edecek olan Ukrayna vatandaşlarına büyük kolaylıklar sağlayacağını belirtti. Groysman, bu anlaşma çerçevesinde, iki ülke vatandaşlarının, yeni tip elektronik kimlik kartlarıyla birbirlerinin ülkelerini ziyaret edebileceklerini kaydetti.