Bir yılda 122 kilo verdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Atakan Akagündüz, bir yıl içinde 212 kilodan 90 kiloya düştü

Geçen yıl 212 kilo olan Atakan Akagündüz, 1 yılda 122 kilo verdi. Kilolu olduğu zamanlarda insanların bakışlarından rahatsız olduğunu belirten Atakan Akagündüz, kilo verdikten sonra kendine güven geldiğini ve azmettikten sonra başarılamayacak bir şeyin olmadığını söyledi.

Kilolu olduğu dönemdeki yüksek olan tansiyonunun kilo verdikten sonra normale döndüğünü ifade eden Akagündüz, "Yaşım 22. Bundan bir sene önce 212 kiloydum. Zaten hep iri bir çocuktum. 17-18 yaşımda bu kilo verme işlerini pek önemsemiyordum. Yaşım 22 olunca gerçekle yüzleştim, kilo verme kararı aldım" dedi. Akagündüz, şunları anlattı:

"212 kiloyu gördüm. Şu anda çok şükür yıl 2018, Kasım ayındayız. 90 kiloyum. Örnek olmak istedim. Bu kiloyu kendi irademle vermeye çalıştım. Kilo verince yaşam kalitem arttı. Her yere çıkabiliyorum. Özgüvenim geldi. Önceden çıkamıyordum dışarı. İnsanlar hep bana bakıyordu. Sıkı diyet yaptım, spor yaptım. Kilolarımı bu parklarda çalışarak, belediye spor merkezlerinde çalışarak verdim. En önemlisi bu işi kafanızda bitirmeniz. Eğer zayıflamayı düşünüyorsanız az yiyin. Porsiyonlarınızı küçültün. Yani sıkı bir diyet yapın."

Oğlunun kilo vermesine çok sevindiğini söyleyen Nesrin Akagündüz, "Atakan, 2017'de tartıya çıktığı zaman 212 kilo geldi. Vermiş olduğu mücadeleyle ameliyatsız şu anda tam 90 kiloya düştü. Gerçi kolay olmadı. Çok mücadele verdi. Ama şu anda çok mutlu. Biz de çok mutluyuz. Eskiden Atakan'ın hayatından gerçekten çok endişe ediyordum bir anne olarak. Çok üzülüyorduk. Fakat şimdi, Atakan’ın vermiş olduğu mücadele ile gerçekten çok mutluyuz. Görenler Atakan'ı tanıyamıyorlar" diye konuştu.