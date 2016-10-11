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    • Biri gözcülük yaptı, diğer köpekler arabayı parçaladı!

    Sakarya'da, Modern Sanayii'nde sürüler halinde dolaşan sokak köpekleri bir otomobilin tamponunu parçaladı. Otomobil tamirciliği yapan Cem Acar, güvenlik kameralarını incelediğinde köpeklerin otomobilin tamponunu parçaladığını görünce şaşırdı

    11 Ekim 2016 Salı 16:39
    Biri gözcülük yaptı, diğer köpekler arabayı parçaladı!
    Sakarya Modern Sanayii'nde otomobil tamirciliği yapan Cem Acar yaklaşık bir ay önce sabah işyerine geldiğinde yeni aldığı 2014 model otomobilinin ön tamponunun parçalanmış halde buldu. Olayın ilk olarak hırsızlık olduğunu düşünen Cem Acar, polise haber verdi. Ancak, polisler güvenlik kamerası görüntülerinin izlediğinde gerçek ortaya çıktı. Görüntülerde sürü halinde dolaşan sokak köpeklerinin park halindeki otomobilin tamponunu parçaladığı görüldü. Cem Acar, kameralarını inceleyince şaşırdığını belirterek, "Akşam otomobilimi dükkanın önüne park edip, farklı bir arabayla eve gittim. Sabah geldiğimde bir baktım otomobilin ön tarafı darmadağın olmuş. Biz ilk esnada hırsızlık zannettiğimiz için polise haber verdik. Polisler ile birlikte kamera görüntülerine baktık. Ondan sonra olayın nasıl olduğu ortaya çıktı. Gece sokak köpekleri otomobilin tamponlarını parçalamış. Herkes şaşırdı çünkü enteresan bir olay. Bir tanesi gözcülük yapıyor, 8 tane köpek var" dedi.

    Aracının tamiri için yaklaşık 5 bin lira masraf yaptığını söyleyen Cem Acar, "Herkes kedi olduğu için parçalamışlardır dedi. Fakat görüntülerde kedi gözükmüyor. Böyle bir şok yaşadık. Yaklaşık 5 bin lira gibi masraf oldu. Polisler bize esprili bir şekilde 'şikayetçi misiniz?' diye sordu. 'Şikayetçi olsam ne olacak ki, köpekleri mi şikayet edeceğim' dedim" diye konuştu.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Sakarya, Köpek, Köpek Araba Parçalama

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