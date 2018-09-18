Biriktirdiği paraları fareler kemirdi!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Ümmühan D.'nin (82), yaşlılık maaşından arta kalanla biriktirip evde sakladığı bin lirayı fareler kemirdi

Biriktirdiği paraları fareler kemirdi!
18 Eylül 2018 Salı 14:14

Fevziçakmak Mahallesi'nde yaşayan Ümmühan D., yaşlılık maaşıyla yaptığı birikim olan bin lirayı kontrol etmek için evde sakladığı yerden çıkardı. 100'er ve 200'er liralık banknotların kemirildiğini fark eden Ümmühan D. şok yaşadı. Ümmühan D., yakınları aracılığıyla banka şubesine giderek kullanılamaz hale gelen parayı değiştirdi.

Ümmühan D., hırsızlardan sakladığı parayı farelerin kemireceğini düşünemediğini söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep #maaş #para #para fare
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