Bisikletin demiri bacağına saplandı

İZMİT'te, 13 yaşındaki Enis İ. bisikletle gezdiği sırada dengesini kaybederek düştü. Bisikletin gidonunun monte edildiği demir, Enis'in bacağına saplandı. Yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı

Olay öğle saatlerinde, İzmit Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Enis İ. arkadaşlarıyla birlikte bisikletle gezerken dengesini kaybederek düştü. Bisikletin gidonu yerinden çıkarken, gidonun monte edildiği demir sağ bacağına saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan çocuğa ilk müdahalede bulundu. Enis İ.'nin bacağı sargıya alındıktan sonra tedavisi için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Enis İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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