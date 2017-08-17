Bitkisel hayattaki Ece'nin oturduğu apartman görevlisi: Her şey bir anda oldu

ADANA'da erkek arkadaşı İbrahim Deveci'nin kamyoneti ile çarptığı iddia edilen üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Ece Çelik'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, genç kızın oturduğu apartmanın görevlisi Muzaffer Songur, olay günü her şeyin bir anda olduğunu söyledi

Özel bir televizyon kanalında katıldığı yemek yarışmasında birinci olan Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi Ece Çelik, 31 Temmuz'da erkek arkadaşı olduğu iddia edilen İbrahim Deveci ile eski erkek arkadaşı Hüseyin A. nedeni ile tartıştı. İddiaya göre Deveci araçtan indirdiği Ece Çelik ve arkadaşlarının üzerine kamyonetini sürdü. Sevgilisi Ece Çelik'i ezip, Hüseyin A.'ya da çarpan İbrahim Deveci, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Ece Çelik, bir gözünü kaybederken, bitkisel hayata girdi, Hüseyin A. ise kazayı hafif atlattı.



ECE'NİN SEVGİLİSİ DEĞİLİM



Şikayet üzerine gözaltına alınan İbrahim Deveci, serbest kaldı. Dün tekrar gözaltına alınan Deveci, sevk edildiği nöbetçi mahkemede 'ev hapsi' kararı verilerek salıverildi. İfadesinde, "Ben Ece'nin sevgilisi değilim. Olay günü birlikteydik, kendisini eve bıraktığımda Ece'nin gerçek sevgilisi ve arkadaşları gelerek benim başıma silah dayadı. Ece'yi zorla araçtan indirdi. Ben olayın şokuyla oradan ayrıldım. Ece'yi kurtarmak için geri döndüm, yalnız elinde silah olan kişileri görünce tekrar kaçmak zorunda kaldım. Ece'nin nasıl yaralandığını bilmiyorum, iyilik yaptım kötülük buldum" dedi.



İYİ BİR İNSAN



Anne ve babası ayrı olan ve bir kız arkadaşı ile birlikte yaşayan Ece Çelik'in oturduğu Toros Mahallesi PTT Caddesi üzerindeki apartmanın görevlisi Muzaffer Songur, olay günü her şeyin bir anda olduğunu söyledi. Ece'nin 3 arkadaşının da yanında olduğunu belirten Songur, o geceyi şöyle anlattı:



"Ece hanım bu apartmanda oturuyor. Bir arkadaşı ile kalıyordu. Olay günü bir tartışma yaşanmış. İyi biriydi, güler yüzlü bir kızdı. Bir araç çarptı, yerde yatıyordu hemen koştum. Ece'nin yanında 3 kişi daha vardı. Araç sanki Ece'ye değil de onlara çarpmak istedi. Hatta Ece araca binmek istedi. Ama araç çarpınca Ece hanım yaralandı. Sonra koştum bir araca bindirdik. Ayaklarından tuttum ben. Galiba şu anda durumu iyi değil" dedi.



Borcundan dolayı evinin elektriği de kesilen Ece Çelik'in Balcalı Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

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