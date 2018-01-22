Bitlis şehitlerinin isimleri ve memleketleri belli oldu

Bitlis'te askerlerin üzerine çığ düştü. Olayda 5 asker şehit oldu. Şehitlerin isimleri ve memleketleri belli oldu

Bitlis'in Hizan İlçesi kırsalında PKK operasyonu yapan askerlerin üzerine çığ düştü. Olayda 5 asker şehit olurken, 12 asker de yaralandı. Şehitlerin isimleri ve memleketleri de belli oldu.



İzmir'de şehit acısı

Balıkesir'de şehit acısı



Mersin'e acı haber

22 yaşında şehit oldu



Çankırı'da büyük acı

Bitlis'te çığ altında kalarak şehit olan Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün acı haberi İzmir Karşıyaka'da yaşayan ailesine bildirildi. Acı haberi alan anne ve baba gözyaşları döktü. Şehidin babası Özer Öz'ün Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı'nda koruma polisi olarak görev yaptığı öğrenilirken, iki kardeşinin daha olduğu bildirildi. Bekar olduğu öğrenilen şehidin daha 22 yaşında olduğu bilgisi verildi. Şehidin evine Türk Bayrağı asıldı.Şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu’nun acı haberi de Balıkesir'in Altıeylül İlçesi'nde yaşayan ailesine bildirildi. Aile büyük acı yaşarken, şehidin 2009 yılında astsubay olduğu öğrenildi.27 yaşındaki şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek'in acı haberi de Mersin'de yaşayan ailesine iletildi. Acılı anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. Aileyi komşuları ve yetkililer teselli etmeye çalıştı. Şehidin nişanlı olduğu, kardeşinin de asker olduğu öğrenildi.Bir diğer şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe'nin daha 22 yaşında olduğu öğrenildi. Konya'nın Ereğli İlçesi'nde yaşayan aileye acı haber iletildi. Bekar olduğu öğrenilen şehidin, 1 yıl önce uzman çavuş olduğu bildirildi.Çığ altında kalarak şehit olan 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan'ın acı haberi de Çankırı'da yaşayan ailesine ulaştı. Acılı haber üzerine aile üyeleri fenalaşırken, aileye sağlık ekipleri müdahale etti. Şehidin babasının oturdukları apartmanda, apartman görevlisi olarak çalıştığı ve 2 erkek kardeşinin olduğu öğrenildi. Şehidin oturduğu binaya Türk Bayrağı asıldı.