Bitlis'te çatışma çıktı: 2 şehit

Bitlis'te gece teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarma uzman çavuş şehit oldu, 2 asker de yaralandı

Bitlis'ten acı bir haber geldi. Alınan bilgiye göre jandarma bölge komutanlığına bağlı ekipler, teröristlere karşı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında gece saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmada 2 jandarma uzman çavuş şehit olurken, 2 asker de yaralandı.



Yapılan açıklamada şehitlerin adı Jandarma Uzman Çavuşlar Samet Kaya ve Veysel Şirin olarak açıklandı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Bitlis Valiliği şunları söyledi: "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından 12 Ocak'ta başlanan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonu kapsamında 14 Ocak'ta tarihinde meydana gelen çatışmada Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı emrinde görevli 2 personel şehit olmuş, 2 personel ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Operasyon devam ediyor."