Bitlis'te patlayıcı infilak etti: 1 asker şehit

Bitlis kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcını inflak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu

Olay, dün akşam saatlerinde Bitlis-Diyarbakır Karayolu üzerinde bulunan Karınca Karakolu yakınındaki kırsal alanda meydana geldi. Operasyona çıkan askerlerin geçişi sırasında daha önceden teröristler tarafından araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcı inflak etti. Patlayıcının inflak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, şehidin cenazesi otopsi için Muş’a gönderildi.



Sabah saatlerinde Muş’ta düzenlenecek törenin ardından şehit cenazesinin memleketine gönderileceği belirtildi.





VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Bitlis Valiliği, şehit olan Uzman Çavuş Sefa İzbudak ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Bitlis ili Merkez ilçesi Karınca Jandarma Karakolu Zihnitepe bölgesinde 10.04.2018 günü saat 20:30 sıralarında intikal halinde olan Jandarma unsurunda görevli Uzman Çavuş Sefa İzbudak, araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olmuştur.



Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."



Pozantı'ya şehit ateşi düştü



Bitlis kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sefa İzbudak'ın (26) memleketi Adana'nın Pozantı ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.



Şehidin Yukarıbelemedik Mahallesi'ndeki baba evine gelen Kaymakam Taner Tengir ve beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Durmuş ile Belediye Başkanı Sami Baysal, acı haberi baba Necati İzbudak ve anne Teslime İzbudak'a verdi. Oğullarının şehit olduğunu öğrendikten sonra fenalaşan İzbudak çiftine, hazırda bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti. Kaymakam Tengir, daha sonra Karakışlakçı köyüne giderek acı haberi şehidin eşi Emine İzbudak'a verdi. Acı duyan yakınları, taziye için şehidin baba evine akın etti.



2015 yılında görev başlayan şehidin, o yıl sosyal medya hesabından "Bittiiiiiiiii..... Sonunda jandarma uzman çavuşum...." notunu paylaştığı görüldü. 1,5 yıl önce hayatlarını birleştiren Emine-Sefa İzbudak çiftinin 6 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin, düzenlenecek tören ile Yukarıbelemedik Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedileceği belirtildi.