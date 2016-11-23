Bitlis'te PKK'ya ait sığınak ve malzemeler imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Bitlis Sehi ormanları bölgesinde PKK'ya yönelik operasyon düzenledi

Bitlis'te PKK'ya ait sığınak ve malzemeler imha edildi

TSK ekipleri Bitlis Sehi ormanları bölgesinde PKK'ya operasyon düzenledi. Operasyonda teröristlere ait olduğu belirlenen, yaşam alanları, sığınaklar, yaşam malzemeleri ile birlikte 6 tane basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 9 tane mayın bulundu ve imha edildi.

15-18 Kasım tarihleri arasında Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ve 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nın düzenlediği operasyona Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt- 91 adı verildi.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #tsk #bitlis #pkk
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