Bitlis'ten acı haber: 1 şehit, 2 yaralı

Bitlis'te operasyonda olan askerlere teröristlerce ateş açılması sonucu; 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Bitlis'ten acı haber: 1 şehit, 2 yaralı
25 Haziran 2018 Pazartesi 15:20

Bitlis'in Aşağıyolak köyü kırsalında operasyon gerçekleştiren askerlere, terör örgütü PKK mensuplarınca taciz ateşi açıldı. Saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis İli merkez İlçesi Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Aşağıyolak Köyü kırsalında 25.06.2018 günü saat 12.00 sıralarında icra edilen operasyon esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açılmıştır. Hain saldırıda, Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit düşmüş, 2 askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."


Kaynak: DHA
Etiketler; #pkk #asker #şehit #bitlis
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