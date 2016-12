Biyonik kolunu meslektaşları karşılıyor

Geçen 22 Şubat'ta geçirdiği trafik kazasında kolu dirsek üstünden kopan eczacı Özge Gürsel Hacıoğlu'na biyonik kol takılması için İzmir Eczacı Odası kampanya başlattı. Tüm Türkiye'den meslektaşlarının destek verdiği kampanyada, protez için gerekli olan 250 bin lira, 18 günde toplandı

Aydın- İzmir Otoyolu'nda yarış yapan aynı firmaya ait 2 otobüsün geçen 22 Şubat'ta çarpıştığı kazada sağ kolu dirsek üstünden kopan eczacı 28 yaşındaki Özge Gürsel Hacıoğlu'na biyonik kol takılması için İzmir Eczacı Odası tarafından başlatılan ve tüm Türkiye'den meslektaşlarının destek verdiği kampanyada, protez için gerekli olan 250 bin lira, 18 günde toplandı. Protez kol provalarına başlayan Hacıoğlu, "Günlük yaşamımı ve mesleğimi en iyi şekilde sürdürmek ve kolaylaştırmak amacıyla gereken protez için destek veren tüm meslektaşlarıma duyarlılıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 2011 yılında mezun olan, eş zamanlı Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitiren Özge Gürsel Hacıoğlu'nun yaşamı 22 Şubat 2016 tarihinde meydana gelen kaza ile altüst oldu. O tarihte gece yarısı Aydın- İzmir Otoyolu gişelerinde, yarış yaptığı belirtilen aynı firmaya ait iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü. Kazaya karışan otobüslerden birinde, genç eczacı Özge Gürsel Hacıoğlu ve Ege Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda asistan doktor olan eşi Ali Doruk Hacıoğlu da vardı. 30'a yakın yaralı arasındaki Özge Gürsel Hacıoğlu, kaza sonunda sağ kolunu dirsek üstünden kaybetti. İlk müdahaleyi doktor eşinin yaptığı genç kadın ameliyatlar geçirdi, yoğun bakımda yattı, hayati tehlikeyi atlattı.

Hacıoğlu'nun kazada yaralandığını duyan İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan ve üyeler hastanede kaldığı dönemde ve sonraki süreçte genç meslektaşlarının yanında oldu. Özge Gürsel Hacıoğlu zor günler geçirirken, meslektaşları onu sevgi çemberine aldı, yeniden eski günlerine dönebilmesi için moral verdi. En büyük hobilerinden biri piyano çalmak olan Hacıoğlu için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı, ancak kopan kolunun yerine takılacak protez onun yaşamını kolaylaştıracaktı. İşte bu noktada da yine devreye İzmir Eczacı Odası girdi ve protez için gereken paranın sağlanması için kampanya başlattı. Kampanya hedefine 18 günde ulaştı, gereken 250 bin lira para toplandı.



İlk müdahaleyi eşi yaptı



Henüz 4 aylık evliyken eşiyle birlikte geçirdiği korkunç kazanın izlerini silmeye, normal yaşamına dönmeye çalışan Özge Gürsel Hacıoğlu da kazada iki kişinin yaşamını yitirdiğini çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade ederken şöyle dedi:

Olay anında bilincim açıktı ve her şeyin farkındaydım. Cam kenarında oturuyordum. Hızlı çarpma sonucu herkes koridora fırladı. Kolumun koptuğunu fark ettikten sonra rüyada olmadığımı anladım ve kan kaybından ölebileceğimi düşündüm. Sol elimle sağ kolumu sıkmaya başladım. Bu esnada yan koltukta oturan doktor eşim de otobüsün başka bir yerine fırlamış, kendine geldikten sonra beni bulup koluma kompres yaparak kan kaybını azaltmaya çalıştı. Ambulansta da ilk müdahaleyi yapan eşim hep yanımdaydı. Yüksek kan kaybı sonucunda ağır yaralı olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldım. Vücudumda kalça ve burunda kırıklar, pek çok yerimde kesik ve morluklar tespit edildi. Hayati riskimin yüksek olması nedeniyle acil olarak alındığım ameliyatta sağ kolum dirsek üstünden ampute edildi. Ertesi gün Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildim. Bir süre yoğun bakımda yattım ve hayati riskim ortadan kaldırıldı. Sağlık kurul raporu sonucu sağ kol uzuv kaybı sebebiyle yüzde 60 oranında engellilik verildi. Hastanede ziyarete gelen İzmir Eczacı Odası Başkanımız Tuncay Sayılkan, meslektaşları olarak her zaman yanımda olacaklarını, ihtiyacım olan protezi bana temin edeceklerini söyledi. Şu an protezim sipariş edildi, bir ay sonra gelecek. Şimdi ağırlık çalışmaları yapıyorum. Bu protez günlük yaşamımı ve mesleğimi en iyi şekilde sürdürmemi sağlayacak ve kolaylaştıracak. Başta Başkan Sayılkan olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından protez için destek veren tüm meslektaşlarıma duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Protez takıldıktan sonra en büyük dileğim de Çiğli Bölge Hastanesi'nde görevimin başına dönmek.

