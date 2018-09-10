Bob Kesim ve Bob Kesim Saç Modelleri

Araştırıldığında çok fala farklı saç modeli olduğu görülebilir. Bu saç stillerinden bazılarının nasıl bir kesimde olduğunu bilmeyiz bile.

İşte bugün birçok bayanın tam olarak bilmediği bir modeli anlatacağız, bu stilin adı bob kesim şeklinde ifade edilmektedir. Bob saç hakkında tüm bilgileri yazımızda derledik. Bu bilgilerden kesinlikle bu saç tarzını deneyeceğinizi tahmin ediyoruz.

Bob Kesim Nasıl Bir Şekillendirmedir?

Boyun hizası kısmında biten küt görünümlü kısa saçlara verilen isme bob kesim denir. Bu kesim kısa olsa da kendi içerisinde uzun kesimi de vardır. Uzun olan kesimini de uzun bob denir. 1970’li yıllarda ortaya çıkan bu görünüm günümüzde güncellenerek bayanların kullanımına sunulmuştur. Son derece hoş bir kesim olduğu içinde çok sık tercih edilmektedir. Saçlarınızı bu şekilde kestirdiğiniz de yüzünüze canlılık, hareket geldiğini göreceksiniz. Ayrıca birkaç yaş daha genç gösterdiğinin altını da çizelim.

Bob Kesimi Oluşturmak İçin Nasıl Bir Yol İzleniyor

Yüz şekli ve saç tipi fark etmek sizin bu görünüm çok rahat bir şekilde oluşturulur. Öncelikle saçlarınızın güzel bir şekilde yıkanıp durulanır. Saçlarınızın boyuna bakılır, yani taranır ve kabarıklığı var ise alınır. Enseden bombeli bir görünüm verilmeye başlanır, bunun yanında saç boyları omzun üstünde kulak hizası denen kısımdan kesilmeye başlanır. Bazı bayanlar bu model ile küt saç kesimini karıştırırlar ikisi aynı model değildir. Bob saç modeli küt kesime göre çok yönlü ve daha cool bir modeldir. Küt saç modeli daha normal bir şekillendirmedir.

Bu Model Kimlere Yakışır, Kimler Deneyebilir

Bu konuda da birçok bayanın çok avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü saç tipiniz ve yü tipiniz ne olursa olsun bu modeli kullanabilirsiniz. Yalnız bir parantez açalım. Oval ve dar yüzlere çok yakıştığının altını çizelim. Bunun yanında sarı saçlı ve kalın telli bayanlarda da hacimli bir görünüm olduğu için biraz daha belirgin ve hoş durmaktadır. Bu iki özelliğe sahip değilseniz bile rahatlıkla deneyebilirsiniz yakışacaktır.

Bob Kesim Saça Şekillendirme Önerileri

Birçok yolla şekillendirilebilir. Fön ile, maşa ile ya da saç köpüğü ile müthiş şekillendirmeler yapılabilir. Bu yöntemlerle hacimli, düz, dalgalı görünümleri rahatça oluşturabilirsiniz. Ayrıca kahkül görünümlerini de hareketlendirmeniz yüz açısından önemlidir. Hacim için fön kullanmanızı tavsiye ederiz. Gerçekten fönlü görünümün en iyi şekillendirme yöntemi olduğunun altını çizebiliriz.

Tüm Bob Saç Modelleri

1.Uzun Bob Kesim 2.Kısa Bob Kesim 3.Kahküllü Bob Kesim 4.Katlı Bob Kesim 5.Ters Bob Kesim 6.Modern Bob Saç Modeli 7.Yumuşak Naturel Bob Kaynak: www.kizlaramoda.com