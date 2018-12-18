Böbrek nakliyle 84 yaşında sağlığına kavuştu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 13 yıldır diyaliz ünitesine bağlı olarak yaşamını sürdüren Ümmü Tuna, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezinde gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştu

Evli ve 3 çocuk annesi Ümmü Tuna, 20 yıl önce hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği rahatsızlığı geçirdi. 7 yıl boyunca ilaç ve doktor tedavisi ile yaşam mücadelesi veren Tuna, daha sonra diyalize girmeye başladı ve ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezine başvurdu. Tuna'ya müjdeli haber 12 Aralık Çarşamba günü geldi. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları bağışlandı.

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne getirilen böbrek, nakil sırası gelen ve yapılan testler sonucunda doku uyumu olumlu çıkın Ümmü Tuna'ya 3 saat süren başarılı operasyonla nakledildi.

Tuna, yapılan nakille yeniden sağlığına kavuştu.

ÇOMÜ Organ nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tuna'nın, Türkiye'nin en yaşlı böbrek nakli hastalarından olduğunu söyleyerek, şunları belirtti:

"Ameliyat sırasında ve sonrası 'Sıkıntı yaşar mıyız?' gibi endişelerimiz oldu. Ama Ümmü Hanım o süreçte çok motiveydi. Biz de gerekli testleri yaptık. Diğer doktorlar da ameliyat olmasında sakınca görmeyince 3 saatlik operasyonla ameliyatını gerçekleştirdik. Başarılı bir nakil oldu. Yaşlı bireylerde böbrek nakli konusunda birtakım sakıncalar vardır. 65 yaş üstündeki hastaların böbrek nakli çok uygun olmadığı yönünde bir görüş vardır. Ancak son yıllardaki çalışmalar, ilaç ve teknolojik anlamdaki ilerlemelerle bu hasta grubunda da böbrek nakli işlemi başarıyla gerçekleşmektedir. Özellikle, ameliyat sonrası kalp ve akciğerde çıkan hastalıklardan, takılan böbreğin ömrünün kısa olmasından veya takılan böbreğin hastanın ömrüne çok katkısı olmayacağı düşünüldüğünden, genel yaklaşım 70 yaş üstü hastalara böbrek nakli yapılmaması yönünde. Kendisi, bakanlıktan aldığım verilere göre, Türkiye'de böbrek nakli yapılan en yaşlı hastalardan biri. Hastamıza yeni böbreğiyle daha sağlıklı, daha uzun ömürler diliyorum."

Ümmü Tuna da nakilin ardından kendisini 100 yaşına kadar yaşayabilecek güçte hissettiğini belirterek, "Çok mutluyum, sevinçliyim, iyiyim. Torunlarımı görmek istiyorum. Umre'ye gitmek istiyorum. Organ bağışı yapanlardan Allah razı olsun. Sağlığım yerinde. Doktorlarımız, hemşirelerimiz bana çok iyi bakıyor. Herkesi organ bağışı yapmaya çağırıyorum. Organlarımız toprakta gömüleceğine, bağışla canlar kurtulsun. " diye konuştu.