Bodrum'da milyon dolarlık Hint düğünü

Hindistan'ın en zengin ve ünlü ailelerinin, ünlü gayrimenkul şirketi M3M Group'un Başkanı ve Jr. Trump'ın ortağı Basant Bansal'ın oğlunun düğünü için geldiği organizasyon, dini ritüellerle sona erdi. Divya Aggarwal ile dünya evine girecek oğlu Piyush Bansal'ın heyecanlı oldukları görülürken, çift çok sayıda davetlinin katıldığı törenle evlendi

Hindistan'ın ünlü iş adamlarından, M3M Group'un Başkanı ve Donald Jr Trump'ın ortağı Basant Bansal, Divya Aggarwal ile dünya evine girecek oğlu Piyush Bansal'ın düğünü için Bodrum'da, 4 gün 4 gece kutlama düzenledi. Bansal ve Aggarwal, Torba Mahallesi'ndeki otelde düzenlenen törenle tamamen Hint geleneklerine göre evlendi. Başta Hindistan olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinden gelen yaklaşık 600 davetli düğün törenine katıldı. Damat Piyush Bansal'ın ailesi, tebrikleri kabul ettiği 'Baraat' töreni ile düğün alanına indi. Törende Mehter Takımı da yer aldı.

Beyaz renkli üstü açık klasik bir arabaya binen Bansal, düğün törenin gerçekleştirdiği alana çalan Hint müzikleri eşlinde aile üyelerinin dansı eşliğinde geldi. Aile oldukça yavaş şekilde dans ederek, düğünün yapılacağı alana girdi. Damadın gelmesinin ardından merasim de başladı. 'Varmala' töreninin yapıldığı alana gelen Bansal, gelin tören alanına gelene kadar yüzünü görmedi. Gelin Aggarwal'ın önünde tutulan tül, tören alanına gelmesinden sonra indirildi. Ardından Aggarwal, damadın yanına geçti. Gelin ve damat Varmala töreni ile Hint din adamının yönetiminde birbirlerinin boynuna çiçek taktı. Gelin ve damat, aile üyelerinin katılımıyla, Shaadi töreninde dualar edildi. Hint geleneklerinin tamamlanmasıyla, çift rüya gibi törenle dünya evine girdi.