Bodrum'da selin ardından tarih çıktı

Bodrum'da sel sularının çekilmesinin ardından Geç Roma Dönemi'ne ait lahit ortaya çıktı

Bodrum'da selin ardından tarih çıktı
30 Kasım 2018 Cuma 17:04

Bodrum'da dün sağanağın neden olduğu sel sonrası Bitez Mahallesi'ndeki bir yamaçta mezar ortaya çıktığını fark eden çevredekiler, durumu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye giden müze yetkilileri, sel sularının üzerindeki toprağı aşındırması sonucu ortaya çıkan mezarın, Geç Roma Dönemi'ne ait lahit olduğunu tespit etti. Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü arkeologlarının gözetiminde belediye ekiplerince yapılan çalışma sırasında, tarihi mezardan bir bronz sikke de çıktı. Mezardan çıkan parçalar müze yetkilileri tarafından koruma altına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bodrum #sel #tarih #lahit
Önceki Haber
Selin bilançosu ağır oldu
Sonraki Haber
Bodrum'da selin ardından tarih çıktı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.