Bodrum'daki liselerde müfredat protestosu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın değişiklikler yaptığı yeni müfredat, Bodrum'daki bazı liselerde, Türkiye Liseliler Birliği (TLB) üyesi olduklarını belirten bir grup öğrenci tarafından, sınıflardaki tahtalara ve ellerindeki kağıtlara 'İlk dersimiz Atatürk' yazılarak protesto edildi.

Türkiye Liseliler Birliği Bodrum Şubesi üyesi olduklarını belirten 50 kadar öğrenci, Bodrum'daki bazı liselerde, Milli Eğitim müfredatında yapılan değişikliklere tepki olarak, 'İlk dersimiz Atatürk' protestosunda bulundu. Öğrenciler, sınıf tahtalarına ve ellerindeki kağıtlar ile Atatürk posterlerine 'İlk dersimiz Atatürk' yazarak, Atatürk ile ilgili konuların müfredattan çıkartılmasını eleştirdi. TLB Bodrum İlçe Başkanı Yağız Coşkun yaptığı açıklamada, şöyle dedi:"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' diyen lise öğrencileri olarak, Atatürk'ün darbeci ilan edildiği, bilimin ve laikliğin ayaklar altına alındığı bir eğitim sisteminin tek bir amacı olabileceğini tespit ediyoruz; milli değerlerinden koparılmaya çalışan Türk gençliği. Bu sebeple, bu müfredat FETÖ ve PKK'nın yüzünü güldürmektedir. Çünkü milli değerinden kopmuş bir gençlik sadece onlara hizmet edebilir. Altın Nesil Projesi çökmüştür. Kazanan, 15 Temmuz'da, 'Altın Nesil'in üzerine yürüyen Türk gençliği olmuştur. Bu sebeple Türk gençliğini, milli kimliğinden koparmaya çalışan eğitim sistemi FETÖ'nün tankları gibi devrilmeye mahkumdur. Vatansever ve Atatürkçü gençler olarak kararlılığımızı vurguluyoruz. Liseleri bilimin ışığında Atatürkçülüğün kaleleri haline getireceğiz."Coşkun, okullarda öğrencilere yönelik bilinçlendirme etkinliklerinin devam edeceğini ekledi.