Boğaz'da sis rötarı

İstanbul Boğazı'nda günlerdir sis kâbusu yaşanıyor.

Boğaz'da sis rötarı
21 Şubat 2019 Perşembe 13:59

Sis nedeniyle Boğaz'dan geçemeyen yüzlerce gemi, Karadeniz ve Marmara'da bekliyor. İstanbul Boğazı'nda 3 gündür sis nedeniyle transit gemi geçişlerinde aksama yaşanıyor. Boğaz'ın kapatılmasıyla Kuzey ve Güney girişinde yüzlerce gemi geçiş için beklemek zorunda kaldı. Uzun süreli beklemeler küçük ölçekli gemilerde yakıt, kumanya ve su sorunu oluşturuyor. Gemi şirketleri taahhüt ettikleri sürede mevcut yüklerini götüremedikleri için de yüzbinlerce dolar zarar ediyor. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında da İstanbul Boğaz'ında 5 günlük sis kabusu yaşanmıştı. Boğaz'ın 70 saatten fazla transit gemi geçişlerine kapatılmasıyla 351 gemi uzun süre beklemek zorunda kalmıştı.

Etiketler; #İstanbul Boğazı #sis
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