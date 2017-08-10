Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı; Furkan Yıldırım aranıyor

İSTANBUL Boğazı'nda 15 Temmuz'da denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Furkan Yıldırım'a ulaşmak için su altı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar nedeniyle İstanbul Boğazı saat 08.45'ten itibaren çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama çalışmasına ROV cihazı destekli bir insansız denizaltı aracı ile dalgıçlar katılıyor. Arama ve kurtarma faaliyetlerinin gerçekleştirileceği bölgenin İstanbul Boğazı'nın trafik ayrım hattının içinde olması nedeniyle faaliyetler sırasında seyir emniyetinin tehlikeye düşürülmemesi için boğaz, 10.00 -18.00 saatleri arasında deniz trafiğine kapalı olacak. Çalışmalar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştiriliyor.



ÇALIŞMALAR İKİ AYRI NOKTADA DEVAM EDİYOR



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katılmak için arkadaşları ile Beşiktaş'a gelen Furkan Yıldırım, Arnavutköy Akıntı Burnunda akıntıya kapılarak kayboldu. Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları 26 gündür aralıksız devam etti. Bugün ise arama çalışmaları İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılarak yapılıyor. Çalışmalar iki ayrı noktada devam ediyor. Deniz Kuvvetlerine ait A-1580 borda numaralı arama kurtarma gemisi Arnavutköy Akıntı Burnunda arama yaparken, bir ekip de Arnavutköy Karaburun da çalışmalarına devam ediyor.



BOĞAZ SAAT 18.00'A KADAR KAPALI



Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama çalışmasına ROV cihazı destekli bir insansız denizaltı aracı ile dalgıçlar da katılıyor. Arama ve kurtarma faaliyetlerinin gerçekleştirileceği bölgenin İstanbul Boğazı'nın trafik ayrım hattının içinde olması nedeniyle faaliyetler sırasında seyir emniyetinin tehlikeye düşürülmemesi için boğaz, 10.00 ila 18.00 saatleri arasında deniz trafiğine kapalı olacak. Çalışmalar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştiriliyor



ROBOTLU ARAMA KURTARMA GEMİSİ İLE ARANIYOR



Furkan Yıldırım'ı arama çalışmalarını sahilden takip eden amca Mehmet Yıldırım "Bugün Genel Kurmaydan bir gemi geldi. Robotlu gemi ile Furkan'ın kaybolduğu bütün sahili tarayacaklar. Biliyorsunun Furkan 15 Temmuz'da mitinge gelmişti. Burada denize girerek kaybolmuştu. Yaklaşık bir ay oldu Furkan bulunamadı. Bütün yetkililerden duyarlılık talep ediyoruz. Ailesi olarak perişan durumdayız. Sahilde çadırlarda yatıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan yardım talep ediyoruz. Bugün İstanbul Boğazı kapatıldı. Tekrar aranmaya başlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı arama Kurtarma Gemisi geldi. Robotlu arama yapılıyor." dedi.

Boğazda aranan Furkan'ın annesi: bir mucize bekliyoruz

"BİZ ÖLÜSÜNÜN VEYA DİRİSİNİN BULUNMASINI İSTİYORUZ"



Arnavutköy Karaburun'da yapılması planlanan arama çalışmaları ise hava koşulları nedeniyle yapılamadı. Arnavutköy Karaburu'ndaki çalışmaları takip etmek için oraya giden anne ve baba arama çalışmalarının yapılamaması nedeniyle tekrar Arnavutköy Akıntı Burnu'na geldi.Burada basın mensuplarına açıklama yapan baba Memduh Yıldırım, "Biz Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Arnavutköy Karaburun'da arama yapılması için bir talepte bulunduk.Bize o bölgeyi yarın arayacağız dediler. Bugün Furkan'ın denize girdiği yerde arama çalışması yapılıyor .Oğlum kaybolalı 25 gün oldu. Bir gelişme yok. Nereden çıkacak, nasıl olacak bilmiyoruz. Sadece bekliyoruz. Allahtan ümit kesilmez ama denizin altındaki bir insan için nasıl ümit olsun. Biz ölüsünün veya dirisinin bulunmasını ve bize teslim edilmesini istiyoruz. Genelkurmay'dan bir talepte bulunmuştuk. Bize bir gemi gönderdiler. Burada arama çalışması yapıyorlar.Sonucunu bekleyeceğiz" dedi



FURKAN'I RÜYASINDA GÖRDÜ



Baba Memduh Yıldırım "Komşumuzun 10 yaşındaki çocuğu 4-5 gündür Furkan'ı rüyasında görmüş.Orada oturduklarını ve denize girdiklerini daha sonra Furkan'ın kayalıkların arasında sıkışıp kaldığını görmüş.Furkan 'Babam ve annem beni buradan kurtarsın' dediğini söyledi.Biz de o rüya nedeniyle Karaburun'a gittik. Kendi gözlerimizle oraları gördük. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan o bölgenin aranmasını talep ettik. O bölgenin 18-20 metre derinlikte olduğunu söylediler. Onların arama çalışmalarını bekliyoruz" diye konuştu.



Konuşmakta güçlük çeken Anne Kezban Yıldırım, "Çok zor durumdayız. 27 gündür bekliyoruz. Bir mucize bekliyoruz.27 gündür eve gitmedik. Burada bekliyoruz" şeklinde konuştu. Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları devam ediyor.







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