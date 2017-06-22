Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde rektöre protesto

GEÇTİĞİMİZ yıl rektör ataması ve protestolarla gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi'nde, mezuniyet törenine de öğrencilerin tepkisi damga vurdu. Rektör Mehmed Özkan konuşma yaptığı sırada öğrenciler kürsüye sırtını döndü

Özkan sahneye çıktığı sırada kürsüye sırtını dönen öğrenciler, alkışlarla da protestolarını sürdürdü. Protestoya töreni izleyen veliler de destek verdi.





Rektör Özkan, Cumhurbaşkanlığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanmıştı. Özkan, rektörlük seçimlerinde aday değildi. Rektörlük seçimlerinde en çok oyu alan Gülay Barbarosoğlu’nun atanmamasına öğrenciler ve akademisyenler tepki göstermişti.







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