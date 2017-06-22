Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde rektöre protesto

Özkan sahneye çıktığı sırada kürsüye sırtını dönen öğrenciler, alkışlarla da protestolarını sürdürdü. Protestoya töreni izleyen veliler de destek verdi.Kaynak: DHA
Rektör Özkan, Cumhurbaşkanlığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanmıştı. Özkan, rektörlük seçimlerinde aday değildi. Rektörlük seçimlerinde en çok oyu alan Gülay Barbarosoğlu’nun atanmamasına öğrenciler ve akademisyenler tepki göstermişti.
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