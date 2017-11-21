Bolu'da korkunç cinayet: Önce bıçakladı, sonra yaktı!

Bolu'da, yetiştirme yurdundan kaçıp, evine döndükten sonra ortadan kaybolan 17 yaşındaki Burak Altuntaş'ın cansız bedeni, boş arazideki menfezin içinde yakılmış halde bulundu. Altuntaş'ı, arkadaşı 23 yaşındaki Fatih A.'nın, birlikte içki içerken çıkan tartışmada bıçaklayarak, öldürdüğü belirlendi. Fatih A., gözaltına alındı

Olay, dün akşam saatlerinde, Doğancı Mahallesi Kavakbaşı mevkisinde meydana geldi. Koyunlarını otlatan bir kişi, menfezin içinde yanmış erkek cesedi görünce, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin, 1 hafta önce yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı Burak Altuntaş’a ait olduğunu belirlendi. Altuntaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı soruşturmada, Altuntaş'ın 8 yıllık arkadaşı Fatih A., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Fatih A., emniyetteki sorgusunda, cinayeti itiraf etti. Altuntaş ile bira içmek için buluştuklarını anlatan Fatih A., borç meselesi yüzünden tartıştıklarını, tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayıp, Altuntaş'u bıçaklayarak, öldürdükten sonra üzerine benzin döküp, yaktığını söyledi.



Burak Altuntaş'ın, uzun süredir annesinden ayrı yaşayan babasının 1 yıl önce trafik kazasında ölmesinden sonra Kocaeli'de devlet yurduna yerleştirildiği, 2 hafta önce de yurttan kaçarak, Bolu'ya geldiği öğrenildi.



Altuntaş’ın kuzeni Fatih Zaim, "Burak, arada böyle ortadan kaybolurdu; ama sonra mutlaka telefon ederdi. Bu sefer uzun süre haber vermeyince şüphelenerek, polise başvurduk. Başvurumuzdan 1 hafta sonra bıçaklanıp, yakılarak, öldürüldüğünü öğrendik. Burak’ın uyuşturucu batağına düştüğünü düşünüyorum. Duygu durum bozukluğu rahatsızlığı vardı. Hastanede tedavi görmüştü. Çocuk yetiştirme yurdunda kalıyordu. Orada da problemler yaşadı. En son valizini alıp, yurttan kaçmıştı. Evini özlediğini söylüyordu. Babası da geçen sene vefat etmişti. Onun vefatından sonra durumu iyice kötüye gitti" dedi.



