Bombalı aracın sürücüsü kadın çıktı!

İstanbul Beşiktaş'da düzenlenen arabalı saldırıyı bir kadın teröristin gerçekleştirdiği öğrenildi

İstanbul Beşiktaş'ta Beşiktaş-Bursaspor maçı çıkışı iki ayrı bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılardan biri bombalı araçla öteki ise canlı bomba şeklinde meydana geldi. İki saldırıda 36'sı polis 8'i sivil 44 kişi şehit oldu.



Acı olayla ilgili ayrıntılar ise çıkmaya devam ediyor. Elde edilen yeni görüntülere göre saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri kadın. Kadın terörist çevik kuvvet otobüsünün yanından geçerken içinde bulunduğu aracı patlattı. Teröristin dikkat çekmemek için başörtüsü taktığı öğrenildi.



Erkek terörist ise Maçka Parkı'nda polis aracına doğru yürürken etrafını saran polislerce durduruldu. Saldırgan burada üzerindeki bombayı patlattı.



İddiaya göre teröristler önce Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binası önünde dolandılar ancak yüksek güvenlik nedeniyle hedef değiştirip saldırıyı Vodafone Arena Stadı'nın yanında yaptılar.