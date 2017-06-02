Bombalı eylem yapacaktı, öldürüldü

Sabaha karşı bir ihbarı değerlendiren polis Yakınca mezarlığı içerisinde şüpheli bir kişiye teslim olması için uyarıda bulundu. Ancak teröristin uyarıya ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 1 terörist ölü olarak ele geçirildi. Teröristin üzerinden çok sayıda mühimmat çıktığı bildirildi. PKK'lı teröristin Malatya'ya bombalı eylem yapmak için geldiği değerlendiriliyor.
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