Bonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdı

Beyoğlu'nda bonzai hazırlarken görüntülenen kişi önce kameraya saldırdı ardından da hazırladığı uyuşturucuyu yoldan geçen bir taksi sürücüsünden aldığı çakmakla yakıp ulu orta içti

Bonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdı
16 Eylül 2018 Pazar 15:52

Taksim Dolapdere Caddesi üzerinde oturduğu yerde bonzai hazırlarken görüntülenen kişi kameraya saldırdı. Daha sonra da çek çek belki izleyen olur" dedi. Oteller bölgesi olarak bilinen ve turistlerin yoğun olduğu Talimhane'de herkesin gözü önünde rahat tavırlarla dikkat çeken kişi yoldan geçen bir taksiyi durdurup çakmak istedi. Taksi sürücüsünden aldığı çakmakla hazırladığı uyuşturucuyu yakan kişi ulu orta bonzai içti. Yaşananlar kameralara yansıdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bonzai #hazırlıyor #kameriya saldırdı #beyoğlu #uyuşturucu
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