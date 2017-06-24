Börek almaya giderken, pompalı tüfekle vuruldu!

Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, iftar için fırına börek yaptırmaya giden giden 17 yaşındaki Beyza Karabilgin, pompalı tüfekle omzundan yaralandı

Börek almaya giderken, pompalı tüfekle vuruldu!

Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Abdülaziz Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada arkadaşıyla iftar için fırına börek yaptırmaya giden Beyza Karabilgin'in omzuna isabet etti. Karabilgin, arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Beyza Karabilgin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Beyza Karabilgin'in olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Berk Yeğenoğlu, "Börek yaptırmaya gidiyorduk, bir anda kavganın arasında kaldık. Birbirlerine pompalı tüfekle ateş eden iki gurup vardı. Saçmalar Beyza'ya isabet edince yere düştü" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #silah #kavga
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