Bornova, tarihini yeniden keşfetti

Batı edebiyatının çıkış noktası sayılan İlyada ve Odeysseia destanlarının derleyicisi Homeros'un yaşadığı Kayadibi bölgesini turizme kazandıran, İzmir'in tarihini 8 bin 500 yıl öncesine dayandıran Yeşilova Höyüğü kazılarını Ziyaretçi Merkezi ile daha görünür kılan Bornova Belediyesi, spordaki ilkleriyle de Bornova'yı tarih meraklılarına tanıtıyor

Bornova Belediyesi, 2014-2019 stratejik planında Bornova'nın misyonlarının arasına kentin tarih ve turizm potansiyelinin geliştirilmesini de koydu. Bu alanda pek çok proje ve çalışmayı hayata geçiren Bornova Belediyesi, bir yandan arkeolojik kazılarda çıkarılan eserlerin sergilenmesi ve tanıtılması için Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'ni etkin bir şekilde kullanırken, Homeros'un yaşadığına inanılan Kayadibi bölgesini turizme kazandırdı. İlyada ve Odesa eserleriyle batı edebiyatına kaynaklık eden Homeros adına şiir ve öykü yarışmaları da düzenleyen Bornova Belediyesi, günlük hayatta insanların karşısına her an çıkabilen tarihi olay ve yerlerin de yeniden keşfedilmesini sağladı.

Kent turları başladı

Bornova Belediyesi, öncelikle Bornovalı ve İzmirlilerin yaşadıkları kentin tarihini öğrenmelerine aracılık etmek için kent turlarını başlattı. Her hafta yapılan kent turları kapsamında kent içindeki 30'dan fazla levanten köşkünü ve bu köşklerde 300 yıllık süreçte Bornova'nın gelişimini etkileyen tarihsel olaylar anlatıldı. Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi Müzesi, Ata Anı Evi, Bornova Anı Evi, Arkas Deniz Tarihi Merkezi, Ege Üniversitesi Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi ve Ege Üniversitesi Etnoğrafya Müzesi bu turlarda tanıtıldı. Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde Bornova'nın ve İzmir'in tarihine ışık tutan eserleri görme şansına sahip olan vatandaşlar, Homeros'un İzmir topraklarındaki hikayesini dinleme fırsatı buluyor.

Kurtuluş ruhu yaşatılıyor

Bornova Belediyesi, Kurtuluş Savaşı mücadelesini tarihi eserlerle Ata Anı Evi'nde sergilerken, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Bornova'da yapılan tarihi ziyaretler ve temaslar hakkındaki bilgileri gün yüzüne çıkarıp kurtuluştan sonraki ilk genelkurmay başkanlığı ve karargah binaları ve önemli kararların alındığı binalar kent turlarında İzmirlilere tanıttı.

Bunun yanında Bornova Belediyesi, İzmir'in Türkiye tarihinde önemli bir yen edinmesine neden olan ilk uygulamaları da tarih meraklılarına çeşitli etkinliklerle ve uygumalarla anlattı. Türkiye'de tenisin, golfün, atletizmin, bisiklet yarışmalarının ve futbolun ilk kez Bornova'da oynandığını ve bütün ülkeye Bornova'dan yayıldığını, graffiti çalışmaları ve duvar resimleriyle hem Bornovalılara hem de ilçeyi ziyaret edenlere anlatan Bornova Belediyesi, futbolun ilk oynandığı yere 'Futbolcu Heykeli' dikti. Uluslararası Suluboya Festivali'yle Bornova'nın tarihi güzelliklerini pek çok ülkeden yüzden fazla ressamın tuallerine yansıtmasını sağlayan Bornova Belediyesi, her yıl aynı tarihte tekrar etmesi planlanan Bornova Günleri'nin ilkini 16-17 Eylül'de düzenledi. n Burcu Özkan

Zengin tarihimiz var

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bornova 'nın zengin tarihini ortaya çıkarıp insanlara anlatarak kentin turizm potansiyelini arttırdıklarını belirtti. Tarih alanında yaptıkları çalışmaların tüm Bornovalılara katkısının olacağına inandığını söyleyen Başkan Atila, "Bornova geçmişiyle ve günümüzdeki potansiyeliyle ülkemizin en önemli ilçelerinden biri konumunda. Bornovamızı her yönüyle daha da geliştirmek ve tarihsel altyapısını ortaya çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.