Boşandığı eşinin bıçakladığı genç kadın öldü

UŞAK'ta, çalıştığı fabrikanın önünde tartıştığı boşandığı eşi H.K. tarafından bıçaklanan 31 yaşındaki Hanım Birgül, yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan H.K., evinde yakalanıp, gözaltına alındı

Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde gece yarısı meydana gelen olayda, bir fabrikada çalışan Hanım Birgül, vardiya çıkışında servis otobüsünü beklerken, bir süre önce boşandığı eşi H.K. yanına geldi. Hanım Birgül ve boşandığı eşi H.K. arasında bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Uşak merkeze bağlı İlyaslı Beldesi'nde yaşadığı öğrenilen H.K. boşandığı eşi Hanım Birgül'ü karnının dört yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak 112 Acil servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Hanım Birgül, ameliyata alındı ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan H.K. ise sabaha karşı polis ekipleri tarafından evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.





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