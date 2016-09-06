Haber Kaynağı: DHA

Haluk Adem, yaklaşık bir yıl önce, ismi açıklanmayan eşinden boşandı. İddiaya göre, boşandığı eşinin 2 hafta önce parkomat görevlisi Ali Özgüner ile evlendiğini duyan Adem, kıskançlık krizine girdi. Haluk Adem, bugün saat 08.30 sıralarında otomobiliyle Özgüner'in çalıştığı Tufanpaşa Mahallesi Hazer Sokağa geldi. Aracından inen Haluk Adem, o sırada sokağa park eden araçlara fiş kesen Ali Özgüner'e elindeki pompalı tüfekle ateş etmeye başladı.Parkomat görevlisi Özgüner, kanlar içinde yere yığılırken, yanına gelen Haluk Adem bu defa onu tekmeleye başladı. Adem, daha sonra yerde kıvranan Özgüner'e pompalı tüfekle ateş etmeye başlarken, çevredekiler de "Ambulans çağırın" diye bağırdı, Adem'e tepki gösterdi. Tüfeğindeki fişekleri biten Haluk Adem, cebinden çıkardığı dolu fişekleri tüfeğe yerleştirmek isterken, çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. O sırada olay yerine gelen polisler, Haluk Adem'i kalabalığın elinden güçlükle alarak emniyete götürdü.Ağır yaralı Ali Özgüner ise olay yerine çağırılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aşırı kan kaybeden Özgüner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.