Boşanırken Avukata Danışılmalı Mıdır?

Boşanmak hiçbir evlenen kişinin istemediği fakat genellikle şiddetli geçimsizlik çeken kişiler için alınan son kararlardan birisidir.
Boşanmak hiçbir evlenen kişinin istemediği fakat genellikle şiddetli geçimsizlik çeken kişiler için alınan son kararlardan birisidir. Bu süreçte mutlaka iyi bir boşanma avukatı bularak tüm sorunları anlatmak ve destek almak önemlidir. Sonrasında yapılacak olan işlem her iki tarafında resmi olarak boşanma dilekçesi hazırlaması olmalıdır. Bazı boşanma çeşitleri her iki tarafın birbirleri ile boşanma üzerinde anlaşarak boşanma işlemini başlatmaları olsa da bazı boşanmalar uzun süreli ve çekişmeli geçmektedir. Uzun süreli ve çekişmeli geçen boşanmalar genellikle mal davaları veya velayet davaları için uzamaktadır. Eşlerden birisinin boşanmak istememesi de çekişmeli boşanma davası açılmasına neden olabilmektedir. Bu tip boşanma davalarına boşanma avukatlarının baktığı gibi, aile avukatı da bakabilmektedir. Boşanma davaları her zaman aile mahkemeleri tarafından yapılmaktadır. Aile mahkemesi olmayan yerlerde ise bu davalara Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır.
Boşanma davası açacak olan bir kişi öncelikli olarak aile mahkemesine başvuru yaparak dilekçe vermesi gerekir. Daha sonrasında veya bu dilekçe öncesinde istanbulda yaşıyorsanız arama motorlarından boşanma avukatı istanbul araması yaparak iyi bir avukat bulması önemlidir. Çekişmeli boşanmalar ile anlaşmalı boşanmalar süre açısından birbirini tutmamaktadır. Her zaman çekişmeli boşanmalar anlaşmalı boşanmalara göre süre olarak biraz daha uzun bir zaman almaktadır. İyi yapılan bir boşanma davası çekişmeli de olsa kısa bir sürede ortalama birkaç ayda bitebilirken, bazı kişiler için bu süre 3 veya 4 yıla kadar uzayabilir. Hızlı bir çekişmeli boşanma süreci yaşanmak isteniyorsa mutlaka boşanma davası için bir boşanma avukatına başvurulmalıdır. Boşanma süreci oldukça karışık bir prosedüre sahiptir. Tam olarak boşanma prosedürleri uygulandıktan sonra iki tarafın çekişmeli olarak da sonunda anlaşması ile süre oldukça fazla kısaltılabilir, hatta yarı yarıya sürenin indirilebilmesi mümkündür.