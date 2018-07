Boşanırken Avukata Danışılmalı Mıdır?

Boşanmak hiçbir evlenen kişinin istemediği fakat genellikle şiddetli geçimsizlik çeken kişiler için alınan son kararlardan birisidir.

Boşanmak hiçbir evlenen kişinin istemediği fakat genellikle şiddetli geçimsizlik çeken kişiler için alınan son kararlardan birisidir. Bu süreçte mutlaka iyi bir boşanma avukatı bularak tüm sorunları anlatmak ve destek almak önemlidir. Sonrasında yapılacak olan işlem her iki tarafında resmi olarak boşanma dilekçesi hazırlaması olmalıdır. Bazı boşanma çeşitleri her iki tarafın birbirleri ile boşanma üzerinde anlaşarak boşanma işlemini başlatmaları olsa da bazı boşanmalar uzun süreli ve çekişmeli geçmektedir. Uzun süreli ve çekişmeli geçen boşanmalar genellikle mal davaları veya velayet davaları için uzamaktadır. Eşlerden birisinin boşanmak istememesi de çekişmeli boşanma davası açılmasına neden olabilmektedir. Bu tip boşanma davalarına boşanma avukatlarının baktığı gibi, aile avukatı da bakabilmektedir. Boşanma davaları her zaman aile mahkemeleri tarafından yapılmaktadır. Aile mahkemesi olmayan yerlerde ise bu davalara Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır.