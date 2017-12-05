Boşanma davasından bir gün önce eşini öldürdü!

Olay, dün akşam Amasya’nın Suluova ilçesi Orta Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe Z. ile konuşmak için evine giden eşi Ferhat Z. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ferhat Z., eşi Ayşe Z.'yi göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Ferhat Z. daha sonra da olay yerinden kaçtı. Ayşe Z.'nin cenazesi otopsi için Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis tarafından başlatılan soruşturma sonucunda Ferhat Z. dün gece yakalandı. Gözaltına alınan Ferhat Z.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan Ferhat Z. ve eşi Ayşe Z.'nin boşanma davasının bugün Suluova Adliyesi'nde görüleceği ifade edildi.
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