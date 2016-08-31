YARALILARI VE ÇOCUĞUNU REHİN ALDI

ÖZEL HAREKAT OPERASYON DÜZENLEDİ

Haber Kaynağı: DHA

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde boşanma tartışması ardından polis memuru dehşet saçtı. Sivas’tan 45 gün önce Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan 2 çocuklu, 35 yaşındaki Salih ve Çocuk Büro Amirliği’nde görevli 34 yaşındaki eşi Diler Peşter çifti dün akşam oturdukları İstasyon Mahallesi Ergin Sokak'taki evlerinde tartıştı. Eşi ile aldıkları boşanma kararını konuşurken, onları barıştırmak için eve ziyarete gelen kayınvalidesi 61 yaşındaki Yüksel ve kayınpederi 63 yaşındaki Selim Sezer’in de tartışmaya katılması sonucu polis memuru Salih Peşter, beylik tabancasını çekerek peş peşe ateş etti. Peşter, eşi Diler’i daha sonra kayınvalidesi Yüksel Sezer’i ağır yaraladı, kayınpederi Selim Sezer’i ise başına ateş ederek öldürdü.Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen 112 acil servis ekipleri, boynundan yaralandıktan sonra evden çıkmayı başaran Diler Peşter’i, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Salih Peşter yaralı olan kayınvalidesi Yüksel Sezer ile biri 8 diğeri 1.5 yaşındaki çocuklarını rehin alarak teslim olmak istemedi. Olay yerine gelen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Ogan ve meslektaşları, Salih Peşter’i ikna etmeye çalıştı.Olaydan yarım saat sonra rehin aldığı 1.5 yaşındaki çocuğunu ve ağır yaraladığı kayınvalidesi Yüksel Sezer’i merdivenle balkona uzanan itfaiye erlerine veren Salih Peşter, 'Teslim ol’ çağrılarına karşılık vermedi. Sezer, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Peşter çiftinin 8 yaşındaki diğer erkek çocuğu ise babasının elinden kurtulup evden dışarı kaçtı. Olayın şokunu üzerinden atamayan ve gözyaşlarına boğulan çocukları sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.Polis ekiplerinin 3 saat süren ikna çabalarının ardından Tekirdağ’dan gelen Özel Harekat ekibi, bir süre sonra evin kapısını kırarak operasyon düzenledi ve polis memuru Salih Peşter’i yakaladı. Evden geniş güvenlik önlemleriyle çıkarılan Salih Peşter, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı Yüksel Günarslan ve polis ekipleri evde inceleme yaparken, hayatını kaybeden Selim Sezer’in cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde olayla ilgili konuşmak istemeyen polis memuru Salih Peşter, çocuklarının durumunu merak ederek durumlarını sorduğu belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.