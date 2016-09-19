19 Eylül 2016 Pazartesi
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    • Boşanma kavgası ölümle bitti

    Bursa’da, iki dünür arasında başlayan tartışma kanlı bitti. Boşanma tartışmasının kavgaya dönüştüğü olayda, gelinin babası 45 yaşındaki Selahattin C. tabancayla ateş ederek damadın kardeşi 19 yaşındaki Emirhan Anaşin'i öldürdü, damadı 28 yaşındaki Rıdvan ile dünürü 54 yaşındaki İbrahim Anaşin'i yaraladı

    19 Eylül 2016 Pazartesi 14:43
    Boşanma kavgası ölümle bitti
    Olay, geçen cumartesi günü merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Kalfa Sokak'ta meydana geldi. Rıdvan Anaşin, 6 ay önce evlendiği Çiğdem Anaşin ile anlaşamayarak ayrılmak istediğini söyledi. Ancak genç kadın ayrılmak istemeyince, çift tartışma başladı. Ailelerin olayı öğrenmesinin ardından Çiğdem Anaşin'in babası Selahattin C., yanına tabanca alarak damadı Rıdvan'ın işlettiği lokantaya gitti.

    Burada, damadı Rıdvan ile tartışmaya başlayan Selahattin C., tartışma kavgaya dönüşünce, belindeki silahı çekerek, ateş etmeye başladı. Rıdvan Anaşin ile lokantada bulunan kardeşi Emirhan ve babası İbrahim Anaşin vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Selahattin C. olayın ardından kaçtı. Kanlar içerisinde kalan baba ve iki oğlu  çağırılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    KARDEŞ ÖLDÜ, DAMAT İLE BABASININ DURUMU AĞIR

    Emirhan Anaşin, kaldırıldığı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi, Baba ile diğer oğlunun ise hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

    Kayınpeder Selahattin C. polis tarafından her yerde aranırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Bursa, Bursa Cinayet, Cinayet, Kayınpeder Cinayet

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