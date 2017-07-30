Boşanmak isteyen eşini ve kızını öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Azadi Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ertan, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle bir süredir ayrı yaşadığı, kendisinden boşanmak isteyen 4 çocuğunun annesi Hanife Ertan ile sokakta karşılaştı. Hasan Ertan'ın burada barışma isteğine olumsuz yanıt veren Hanife Ertan, yanındaki kızı Nilgün ile uzaklaşmak istedi. Bu sırada öfkelenen Hasan Ertan, yanındaki tabancayı çekip, eşi Hanife ve kızı Nilgün'e peş peşe ateş etti.Kaynak: DHA
Anne ve kızı yere yığılırken, Hasan Ertan olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Hanife Ertan'ın yaşamını yitirdiği belirlerken, kızı Nilgün Ertan ise ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Nilgün Ertan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Anne ve kızının cesetleri, otopsi için morga konulurken, olay yerinde inceleme yapıp boş kovanları toplayan polis, Hasan Ertan'ı yakalamak için çalışma başlattı.
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