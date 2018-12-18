Boynuna ip bağlayıp, kayalıklardan atladı ve...

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Eyüp B. (40) ormanlık alanda boynuna ip bağlayıp, kayalıklardan atlayarak intihar etti

Boynuna ip bağlayıp, kayalıklardan atladı ve...
18 Aralık 2018 Salı 09:34

Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Eyüp B.'nin intihar edeceği yönünde aldığı ihbarın ardından harekete geçti. Ekipler, önce Eyüp B.'nin kaldığı oteli ve araç kiraladığı şirketi tespit etti. Arama çalışmalarını sürdüren jandarma, GPS sisteminden 48 E 8604 plakalı kiralık otomobilin Gökbel Mahallesi İztuzu Caddesi'nde park halinde olduğunu belirledi. Otomobilin bulunduğu yerde ormanlık alana giren jandarma, yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonundu Eyüp B.'nin, kayalıklarda iple asılmış cansız bedeniyle karşılaştı.

Eyüp B.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, Eyüp B.’nin kız kardeşine de intihar edeceği yönünde mesaj attığı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #boyun #ip #intihar
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