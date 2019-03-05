Brezilya cevizi nedir? Faydaları neler? Nereden alınır?

Diğer adı amazon cevizi olarak nitelendirilen Brezilya cevizi, Brezilya'nın amazon bölgesindeki yağmur ormanlarında yetişmektedir.

Yağmur ormanlarının yüksek ağaçlarında yetişen brezilya cevizi faydaları ve sağlamış olduğu etkiler sayesinde son zamanlarda ülkemizde de yoğun olarak tüketilen bir kuruyemiş çeşididir. Genel olarak amazon cevizi zayıflatırmı sorusu merak edilmektedir.

Brezilya cevizi nedir? Nerede yetişir?

Diğer adı amazon cevizi olarak nitelendirilen Brezilya cevizi, Brezilya'nın amazon bölgesindeki yağmur ormanlarında yetişmektedir. Genel olarak boyları 40 ile 60 metre arasında değişen uzun ve çap olarak büyük ağaçlarda yetişir. Kökleri oldukça uzun olan bu ağaçlarda yetişen brezilya cevizi vitamin ve mineral açısından da oldukça zengindir. En çok bilinen özelliği selenyum kaynağı olmasıdır. Tam bir şifa deposu olan bu ceviz diğer tüm kuruyemiş çeşitlerinden ve ülkemizde yetişen cevizler oldukça farklıdır. İçerik açısından değerlendirildiğinde hem daha sağlıklı hem daha etkilidir.

Brezilya cevizinin faydaları nelerdir?

Amazon cevizinin faydalarından bahsedecek olursak şu şekilde listeleyebiliriz:

Vücuttaki tiroid hormonu eksikliğinin giderilmesini sağlar. Bu sayede tiroide bağlı olarak gelişen kilo problemlerinin önlenmesini sağlar.

Metabolizmanın dengeli ve düzenli çalışmasına yardımcı olur.

İçeriğindeki vitaminler sayesinde hem hücre yenilenmesini destekler hem de vücudun direnç kazanmasını sağlar.

Cildin yenilenmesine ve tazelenmesine yardımcı olur

Kolesterol seviyesinde denge sağlar. Kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olurken iyi kolesterolün ise dengeli kalmasını sağlar. Böylece damar tıkanmalarını engelleyerek kalp hastalıklarının oluşmasına engel olmaya katkıda bulunur.

İçeriğinde bulunan selenyum sayesinde cinsel hayatın düzelmesine ve sağlıklı olmasına yardımcı olur. Ereksiyon olamama gibi durumların iyileşmesine yardımcı olur.

Lifli yapısı sayesinde tüketilen besinlerin daha kolay sindirilmesine yardımcı olur. Böylece bağırsaklara da desteği söz konusudur.

Protein özelliği bulunan bu ceviz tokluk hissi meydana getirmektedir. Böylece gün içerisinde daha az yemek tüketilmesini ve buna bağlı olarak yani yağ oluşumunun engellenmesini sağlar.

İçeriğindeki vitamin ve mineral özleri ve en önemlisi de selenyum sayesinde bağışıklığın güçlenmesine destek olur. Böylece vücudun gün içerisinde enerjik kalmasına ve direnç kazanmasına yardımcı olur.

Metabolizma üzerinde meydana getirmiş olduğu düzenleyici etkiler sayesinde kalıcı olarak zayıflamaya destek olur.

Brezilya cevizi nasıl kullanılır?

Vücuda faydaları sayesinde birçok kişi tarafından tüketilen amazon cevizinin kullanımı günde 4-5 adet olacak şekildedir. Bu cevizlerin hepsi aynı anda değil gün içerisine yayarak yani belli aralıklara tüketiniz. Önerildiği şekilde kullanmak yeterlidir. Aşırı tüketildiği zaman daha çok fayda sağlar düşüncesi tamamen yanlıştır. Aksine yeterli miktarda tüketmek vücut için faydalıyken aşırı tüketim bazı yan etkilere neden olabilmektedir. Amazon cevizi kullanıcı yorumları incelendiğinde düzenli ve etkili kullananların oldukça faydalı etkiler gördüğü gözlemlenmiştir.

Brezilya cevizi nereden alınır? Fiyatı ne kadar?