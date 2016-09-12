12 Eylül 2016 Pazartesi
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    • Bu bayramda da 3 bin 541 kişi hastanelik oldu, 2 kişi kalp krizinden öldü

    Kurban Bayramı'nda bu yıl da bildik görüntüler ortaya çıktı, kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerini doldurdu, 2 kişi kalp krizinden yaşamını yitirdi

    12 Eylül 2016 Pazartesi 15:05
    Bu bayramda da 3 bin 541 kişi hastanelik oldu, 2 kişi kalp krizinden öldü
    Bayramın ilk günü İstanbul ve Ankara dışındaki 79 ilde kurban keserken yaralanıp hastaneye başvuranların sayısı 3 bin 541'i buldu. Erzurum’un merkez Yakutiye İlçesi'nde 40 yaşındaki Ali Suvarıcı kurban keserken, Konya’nın Ereğli İlçesi'nde 66 yaşındaki İsmet Özçelik de kestiği kurbanın kellesini ateşte temizlerken kalp krizi geçirerek öldü. Manisa’nın Demirci İlçesi’nde kurban keserken kalp krizi geçiren 69 yaşındaki Mustafa Taşağıl ambulans helikopterle ilçeden alınarak Manisa'da hastaneye yetiştirildi. Taşağıl'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

    İL İL HASTANELİK OLANLARIN SAYISI

    Tunceli ve Siirt ile sokağa çıkma yasağı uygulanan Şırnak dışında illerde kurban keserken yaralanıp hastaneye kaldırılanların sayıları şöyle:

    Bursa 187, Denizli 149, Kayseri 146 Hatay 143, Gaziantep 128, Manisa 125, Eskişehir 123, Adıyaman 113, Şanlıurfa 113, Kütahya 112, Adana 103, Nevşehir 102, Bolu 95, Isparta 85, Sakarya 84,Balıkesir 77, Bilecik 76, Kırıkkale 73, İzmir 71, Konya 70, Düzce 68, Rize 66, Erzurum 65, Ağrı 64, Malatya 62, Çorum 58, Kocaeli 53, Mersin 48, Uşak 47, Elazığ 45, Kars 45, Kahramanmaraş 43, Aksaray 43, Antalya 43, Osmaniye 42, Ordu 38, Çanakkale 37, Yalova 36, Bartın 35, Samsun 35, Karaman 32, Yozgat 32, Afyonkarahisar 30, Erzincan 30, Bayburt 27, Burdur 26, Amasya 25, Sivas 25, Trabzon 75, Gümüşhane 23, Kırşehir 23, Tokat 22, Diyarbakır 22, Muş 21, Aydın 20,, Batman 18, Giresun 17, Kilis 17, Van 16, Zonguldak 16, Iğdır 14, Artvin 14, Mardin 12, Tekirdağ 11, Ardahan 11, Karabük 10, Çankırı 9, Edirne 9, Niğde 8, Kastamonu 8, Sinop 7, Muğla 7, Kırklareli 6, Bitlis 5, Bingöl 4 ve Hakkari 2.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Kurban, Kurban Kaza, Kurban Bayramı

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