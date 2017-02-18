Bu bölgelerde hava sıcaklığı 10 derece artacak

Ülkemiz kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede (5 ila 10 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir ve İzmir'in batı ilçelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Ülkemiz kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede (5 ila 10 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA



Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.





EGE



Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra İzmir'in batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.





AKDENİZ



Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.





İÇ ANADOLU



Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı gece saatlerinden sonra yer yer pus hadisesi bekleniyor.





BATI KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı gece saatlerinden sonra yer yer pus hadisesi bekleniyor.





ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.





DOĞU ANADOLU



Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.





GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.