'Bu devran dönecek' diyen Mahruki'ye 4 yıl hapis istemi

Katıldığı bir programda 'Bu devran değişecek' açıklaması yapan AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaretten' 4 yıl hapis istendi.
AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında söylediği bazı sözler nedeniyle iddianame hazırlandı. İddianamede katıldığı bir programda 'Bu devran dönecek' diyen Mahruki, 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret'ten suçlanıyor.
Mahruki için TCK'nin 299/1-2. maddesi uyarınca 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.
Mahruki, daha önce savcılığa verdiği ifadede programda Lozan ile ilgili konuştuklarını ve Erdoğan'ın isminin bile geçmediğini söyledi.
'Devran değişecek' derken hukuk sistemindeki aksaklıkların ortadan kalkıp yargının normalleşmesini ve Türkiye'nin evrelsel hukuk ilkelerine dönmesi gerektiğini belirttiğini belirten Mahruki, çıkarıldığı mahkece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.