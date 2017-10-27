Bu eczane 'akıllı'

Antalya'da bir eczanede 120 bin Euro'ya kurulan 'robot eczacı', 14 bin ilacı haznesine depolayarak, uygun koşullarda saklıyor

Antalya'da 30 yıllık eczacı, 52 yaşındaki Nuran Koca, 'akıllı eczane' hayalini gerçekleştirdi. Kepez Devlet Hastanesi'ne yakın bir noktada, 500 metrekarelik eczane açan Koca, Avrupa'da yaygın olarak kullanılan robot sistemini buraya uyguladı. Almanya'dan 120 bin Euro'ya, 14 bin ilaç kapasiteli, 15 metrekarelik robot sistemini satın alan Koca; Antalya'nın tek, Türkiye'nin ikinci 'akıllı eczanesi'nin sahibi oldu. İçerisinde klima ve vakum sistemi bulunan robot, haznesine dökülen ilaçların karekodunu okuduktan sonra ilacı paket boyutuna göre, içindeki raylı sistemde uygun yere depoluyor. Hastanın barkodu, çalışan tarafından sisteme okutulunca vakumlu robot kafası, istenen ilacın rafına giderek, ilacı alıp, çalışanın hemen yanındaki hazneye bırakıyor. Sistem sayesinde yanlış ilaç verme tehlikesi, ortadan kalkıyor.



Akıllı sisteme geçmenin her ihtiyaca göre değişen bir maliyeti olduğunu belirten Koca, “Yurt dışına gittikçe, eczaneleri ziyaret ediyordum. Bu otomasyonu orada görünce, kendim de uygulamak istedim. 2 yıl önce bir mağduriyet yaşadım. Eczanemi kapatmak zorunda kaldım. Düşmüştüm ve daha güçlü ayaklanmam gerekiyordu. Robotu alıp, bu hayalimi gerçekleştirmeye karar verdim. 120 bin Euro'ya aldım; ama bu fiyat, her eczanenin ihtiyacına ve büyüklüğüne göre değişebiliyor. Umarım, herkese iyi bir örnek olur. Sayımızın çoğalmasını istiyorum" dedi.





'BİZE KALAN ZAMANDA HASTALARIMIZLA İLGİLENİYORUZ'



Nuran Koca'nın eczacı oğlu 24 yaşındaki Artun Kerim Erdem de robot sistemiyle ilgili bilgi verdi. Sistemin, işlerini çok kolaylaştırdığını dile getiren Erdem, az sayıda çalışanla yoğun günlerde dahi kolaylıkla hastalarla ilgilendiklerini söyledi. Robotun 4 çıkış haznesi sayesinde, aynı anda 4 işlemi birden yapabildiklerini belirten Erdem, “Robot, hem zaman hem de yerden tasarruf etmemizi sağladı. 14 bin ilaç alabiliyor. 5 dakikada bir güncelleniyor ve sık satılan ilaçları öne doğru sıralıyor. Robotumuzun 4 çıkışı var. Çalışanlarımız, oturduğu yerden ilaçları alıyor. Reçeteyle giriş yaptıktan sonra rafta ilaç aramıyoruz. Bize kalan zamanda hastamızla sohbet edip, şikayetlerini dinliyoruz. İlaçla ilgili bilgiler veriyoruz. İnsanız, hata yapabiliriz; ama robot, hata yapmıyor. Aynı zamanda ilaçların korunması gereken basınç ve ısı derecelerini kendisi ayarlıyor" diye konuştu.