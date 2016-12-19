Bu firmalar sağlığınızla oynuyor! İşte o liste

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yaptığı araştırmalarda ürünlerinde tağşiş yapan firmaları belirledi

Daha çok para kazanmak adına firmalar insanların sağlığı ile oynamaya devam ediyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaptığı incelemede, insan sağlığıyla oynayan bu firmaları tek tek açıkladı.



Yapılan incelemelerde, hazır köftede domuz eti, sakatat, kanatlı etine rastlanırken, dana sucukta ise baş eti tespit edildi.



İncelemelerde yoğurt, tulum peyniri, kaymak ve tereyağı gibi ürünlerde de bitkisel yağ, nişasta gibi katkılar bulundu.



Bitkisel yağlarda ise yağ asitleri kompozisyonu ve başka tohum yağları tespit edildi.



Maalesef tağşiş bu ürünlerde sınırlı kalmadı. Balda, kahvede, çikolatada, birçok ürünlürde tağşiş tespit edildi. Bakanlık tağşiş yapan firmaları tek tek açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada taklit ve tağşiş yapan 96 firmaya ait 150 parti ürün açıklandı.



Gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi bulunduğu tespit edilen ürün, firma ve markaların bulunduğu listeye "www.tarim.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.