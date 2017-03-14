Bu görüntü tepki topladı. Atatürk'ün fotoğrafının yerine...

Kocaeli 'nin Gölcük Belediyesi'nde skandal bir görüntü ortaya çıktı. Bir belediye çalışanı Atatürk 'ün fotoğrafının içine Erdoğan 'ın fotoğrafını montajladı. Çalışan bununla da kalmadı, bir de Atatürk'ün Cumhuriyet'i ilan ederken söylediği sözleri değiştirdi.

Skandal görüntü Kocaeli'nden geldi. Alınan bilgiye göre belediye çalışanı İdris Alp, odasına bir fotoğraf astı. Asılan fotoğraf aslında bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e aitti. Ancak Alp, Atatürk'ün yüzünün olduğu yere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını montajladı.Alp bununla da kalmadı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i ilan etmeden bir gün önce söylediği 'Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz' sözlerini de değiştirdi. Bu sözlerin yerine 'Efendiler yarın başkanlık sistemini ilan edeceğiz' yazan Alp tepki çekti.Alp'in Ak Parti İlçe Belediye Başkanı İdris Alp'in kardeşi olduğu öğrenildi. Bir internet sitesinde yayınlanan fotoğraflar tepki çekti.