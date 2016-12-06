Bu il ve ilçelerde okullara kar tatili

Havalar soğudu kar yağışı başladı. Kar yağışı ile bu illerde de okullar tatil edildi

Türkiye'nin bazı bölgeleri kar altında. Kar nedeniyle bazı okullar da tatil edildi. Doğu Karadeniz'de etkili olan kar nedeniyle Artvin ve Artvine'e bağlı Murgul, Borçka'da okullar 1 gün tatil edildi. Rize'de de Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinden ilk ve orta okullara bir gün kar tatili geldi. Giresun'da da Doğankent, Yağlıdere, Çanakçı ve Dereli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.



Rize’nin Hemşin ve Çamlıhemşin ilçeleri ile Artvin il genelinde, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı açıklandı.





VAN'DA DA TATİL



Öte yandan kar Van'da da etkili oldu. Kent merkezinde 20 santimetreyi bulan kar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Ekipler yolları açma çalışmalarını sürdürürken okullar da 1 gün tatil edildi. Öte yandan kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilere de 1 gün idari izin verildi.