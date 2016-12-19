'Bu kadını öldüreceğim' demiş ama...

Yazar Beki İkala Erikli’yi öldüren Sinem Koç'un çevresine “Bu kadını öldüreceğim” dediği fakat şaka yaptığının sanıldığı belirlendi. Katil zanlısının silahı nereden temin ettiği araştırılıyor

Melekler ile Yaşamak adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli cinayete kurban gitti. Polisin yaptığı incelemede Erikli'yi 31 yaşındaki Sinem Koç'un öldürdüğü belirlendi. Sinem Koç ifadesinde, Erikli'nin kitabını okuduktan sonra dengesinin bozulduğunu ve onun aslında şeytan olduğunu düşündüğünü söyledi. Koç, Erikli'yi başkalarına da zarar vermesin diye öldürdüğünü iddia etti. Koç'un yakın çevresine 'Bu kadını öldüreceğim' şeklinde beyanlarda bulunduğu ancak bunun şaka sanıldığı da öğrenildi.



Yazar ve yaşam koçu Beki İkala Erikli cinayetiyle ilgili soruşturma derinleştirildi. Katil zanlısı Sinem Koç'u (31) tanıyan iki kişi polisteki ifasinde zanlının yakın çevresine "Bu kadını öldüreceğim" dediğini ancak herkesin şaka yaptığını düşündüğünü söyledi. Zanlı için, "Özellikle son zamanlarda çok tuhaf hareketleri vardı. Çok fazla konuşmuyordu. İçine kapanmıştı" yakıştırması yapıldı.



Sinem Koç'un oturduğu sitenin çevresindeki market ve alışveriş yaptığı yerlerde saçları kısa ve makyajsız olarak tanındığı, fazla konuşmadığı, alışveriş yaptıktan sonra hiç muhabbet etmeden ayrıldığı bilgisine ulaşıldı. Annesi M.K.'nin yıpranmış ve çökmüş halde olduğunu belirten marketçi Erdal Tan, "Kendisi çok sık gelmez, annesi gelir ve sigara ile ekmek alıp hiç konuşmadan giderdi. Kadının çok çile çekmiş yıpranmış bir görüntüsü vardı" dedi. Bir başka komşusu ise "Hareketleri tuhaftı cinayet işlemesine inanamadık. Haberi duyunca çok korktuk" dedi.



Cinayetin ardından, annesinin ihbarıyla Esenyurt'ta gözaltına alınan ve 4 yıl önce eşinden boşandığı belirtilen Sinem Koç, "Sözde o meleklerle konuşuyormuş. Kitaplarını okuduktan sonra dengem ve dünyam alt üst oldu. Aslında bu şeytan. Ben de benim gibi başka insanlara da zarar vermesin diyerek öldürdüm" diye ifade vermişti.



RAPORU YOK



Sinem Koç'un, herhangi bir psikolojik rahatsızlığı olduğuna dair raporu ve geçmişte emniyette sabıkasının bulunmadığı bildirildi. Suç aleti silahın babasından kaldığını iddia eden zanlının yalan söylediğini değerlendiren polis, silahın nereden temin edildiğini tespit etmeye çalışıyor. Silah incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. (Sabah)