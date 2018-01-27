Bu kez bir kadın... Sevgilisini öldürdü, intihar etti!

Bu kez şiddet kadından geldi. Bir kadın tartıştığı sevgilisini tabanca ile vurup öldürdükten sonra intihar etti

Olay İstanbul Şişli'de dün saat 17.00 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre İnönü Mahallesi Babil Sokak'ta Gürcü asıllı olan Janet Xonelidze ve erkek arkadaşı Orhan Atıç bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Xonelidze evde bulunan ruhsatsız tabancasını aldı ve erkek arkadaşına ateş etti. Gürcü kadın daha sonra da aynı silahı kendi başına dayayarak intihar etti.





Silah sesini duyan Xonelidze'nin kızı hemen annesinin evine koştu. Eve girdiğinde annesini ve erkek arkadaşını kanlar içinde gören kadın durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede iki kişinin de hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Annesinin hayatını kaybettiğini öğrenen kızı ise sinir krizi geçirdi.





Bir mahalle sakini komşusu Xonelidze için son birkaç gündür morali bozuktu dedi. Komşu olarak Gürcü kadının iyi bir insan olduğunu belirten Ali Turan İldem, kendisi en son 3 gibi gördüğünü ve köpeklerini içeriye almasını söylediğini belirtti.



Cinayetin sebebi bilinmezken, savcının olay yeri incelemesinden sonra cenazeler morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.