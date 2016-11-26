Bu kez dolandırıcı polis çıktı!

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru G.E., polis olmak isteyen gençleri, yardımcı olacağı vaadinde bulunarak dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı

Bu kez dolandırıcı polis çıktı!

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Genel Bilgi Toplama biriminde görev yapan polis memuru G.E.'nin polislik sınavı için Emniyete müracaat etmeye gelen gençleri tespit edip yardımcı olmayı vaat edip para istediği iddia edildi. G.E.'nin bu yöntemle büyük miktar da para topladığı ileri sürüldü. Bunun üzerine mağdur olan gençlerin aileleri kandırıldıklarını anlayınca, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan polis memuru, G.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #polis #polis dolandırıcı
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