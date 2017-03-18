Bu kez katil erkek kardeş!

Gaziantep'te 28 yaşındaki Ahmet Keleş'in, eniştesini aldattığı iddiasıyla tabancayla başından vurduğu 2 çocuk annesi ablası 38 yaşındaki Emine Keleş, hastanede 15 gün süren yaşam mücadelesinin ardından bu sabah hayatını kaybetti.



Olay, 3 Mart Cuma günü Altmışıncıyıl Mahallesi'nde meydana geldi. İtfaiyede çalışan 41 yaşındaki Ali Rıza Keleş, iddiaya göre kayınbiraderi Ahmet Keleş'e, 20 yıllık eşi Emine Keleş'in kendisini aldattığını söyleyip telefonundan 'Bacın bir daha eve gelmesin' diye mesaj attı. Ahmet Keleş ise, gelen mesaj üzerine tabancasını yanına alıp ablası Emine Keleş'in evine gitti. Ahmet Keleş, tartıştığı ablası Emine Keleş'in başına tabancayla ateş edip kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle ağır yaralanan Emine Keleş, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisinde tedaviye alındı. Emine Keleş, yoğun bakım ünitesinde 15 gün süren yaşam mücadelesinin ardından bu sabah yaşamını yitirdi. Kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Ablasının ölümüne yol açan Ahmet Keleş ise, olaydan sonra Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.