Bu komutanlar aranıyor!

Darbe girişiminde Ankara'daki Kara Harp Okulu'nda kritik görevler aldıkları ve daha sonra firar ettikleri belirlenen komutanlar, her yerde aranıyor. Savcılık, tespit ettiği komutanların fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3 general, 100 subay, 12 astsubay; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3 amiral, 18 subay, 9 astsubay ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 general, 4 subay ve 4 astsubay olmak üzere, 154 FETÖ'cü askerin firari olduğu belirlendi. Konuyla ilgili soruşturmayı sürdüren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi sırasında kritik görevler üstlendiği ve o gece Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz'ü derdest ettiği belirtilen subaylardan Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Albay İlhami Polat ile Yüzbaşı Ömer Ergenekon, yine Kara Harp Okulu'nda görevli Yarbay Atakan Adaşoğlu, Kurmay Yüzbaşı Güven Günindi ve Kurmay Yarbay Sait Tosun ile Yüzbaşı Abdullah Beyazkürk'ün fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı. Firari askerlerin yurtdışına çıkmama ihtimalinin de bulunduğu belirtilirken, bu askerleri görenlerin ihbarda bulunmaları istendi.





HAKİM EŞİ İTİRAFÇI OLDU



Firari Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Albay İlhami Polat'ın hakim eşi Suzan Polat da gözaltına alınmış, etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olmuş ve serbest kalmıştı. Firari askerlerden Yüzbaşı Ömer Ergenekon'un da darbe girişimi sonrası Hava Harp Okulu'nun güvenlik kameralarını kıran ve bazı görüntüleri yok etmeye çalışan subay olduğu belirtildi. Öte yandan darbe girişimi sonrası toplam 4 bin 500 askerin tutuklandığı belirtildi.



