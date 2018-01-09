Bu mevsimde satılan eriğin tanesi 10 TL!

Kış aylarında yaz meyvelerini satmakla tanınan bir işletmede yeşil eriğin tanesi 10 TL'den satılıyor

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan yeşil eriğe bu mevsimde ulaşmak çok zor. Bunu düşünen bir manav Kayseri'deki dükkanında yaz meyvelerini de satıyor. Ancak bu meyveleri almak fakirin harcı değil.



Özellikle hamile kadınları düşünerek böyle bir karar alan 40 yaşındaki Halil İşler, dükkanının girişine de 'Aş erenlere özel meyveler' pankartını asmış. Yazın kış meyvelerini, kışın da yaz meyvelerini sattıklarını belirten İşler, aş eren hamilelere hizmet için bu yola baş koyduklarını söyledi.



Manavda eriğin tanesi 10 TL'den satılırken, 3 tane eriğin bulunduğu paket ise 35 TL. Erikten bir kilo almak isteyenlerin ödeyeceği fiyat ise 700 TL.



Sevilen diğer yaz meyveleri kayısı ve kirazın 100 gramı 35 TL'den satılırken, kilosu ise 350 TL'den satışa sunuluyor.



Meyveleri Kıbrıs, Ekvator, Güney Amerika ülkeleri gibi yerlerden getirttiklerini belirten İşler, bu yüzden meyvelerin taze olduğunu tatlarında da bir değişiklik olmadığını belirtiyor.



Şehir dışından gelen siparişlere de kargo ile yanıt verdiklerini belirten İşler, en çok ise erik, şeftali, kayısı gibi meyvelere rağbet olduğunu söylüyor.





