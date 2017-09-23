Bu nasıl ceza! Çalışanına bunu yaptı!

Sivas'ta oto yıkama dükkanı işleten esnaf, işini aksatan çalışanını sandalyede tazyikli suyla yıkadı

Bu nasıl ceza! Çalışanına bunu yaptı!

Kent merkezindeki Toptancılar Sitesi'nde oto yıkamacılığı yapan E.E. akşam saatlerinde işini aksatan çalışanı M.A.'ya ilginç bir ceza verdi.



Bir arkadaşının yardımıyla çalışanını iple sandalyeye bağlayan E.E., önce köpüklü suyla fırçaladı, ardından tazyikli suyla yıkadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti.


Dükkan sahibi E.E., yarı şaka, yarı ceza amacıyla bunu yaptıklarını, suyun zarar vermemesi için tazyiğini azalttıklarını söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sivas #oto yıkama #çalışan işkence
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